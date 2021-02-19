Росфинмониторинг и банки пресекли сомнительные операции под видом борьбы с COVID-19 на 34 млрд рублей
Российские банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID-19 общей стоимостью 34 млрд рублей. Данные об этих транзакциях направлены в Росфинмониторинг
Российские банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID-19 общей стоимостью 34 млрд рублей. Данные об этих транзакциях направлены в Росфинмониторинг.
Ранее банкам было поручено отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией коронавируса.
Новая система маркировки была разработана в апреле 2020 года специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и ЦБ. Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. В зону особого внимания попали операции с государственными средствами, выделенными на поддержку граждан и отраслей экономики, а также закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
В течение прошлого года банки передали надзорным органам более 18 тысяч сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях своих клиентов. Общая стоимость подозрительных транзакций оценивается в 34 млрд рублей, сообщает РБК.
В Росфинмониторинге в свою очередь сообщили, что по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Например, в Иркутской области пресекли канал поставок контрафактных медицинских масок, после чего были расторгнуты контракты на 237 млн рублей. В Петербурге были выявлены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещений ковидных пациентов.