Алексей Навальный обошел Владимира Путина по числу упоминаний в соцсетях
Основатель Фонда борьбы с коррупцией после своего возвращения в Россию обошел президента России по числу упоминаний в соцсетях и стал вторым среди наиболее часто упоминаемых политиков в СМИ и телевидении
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Алексей Навальный после своего возвращения в Россию обошел президента Владимира Путина по числу упоминаний в соцсетях и стал вторым среди наиболее часто упоминаемых политиков в СМИ и телевидении. Оппозиционер также стал самым цитируемым политиком в соцсетях.
С 17 января (день возвращения Навального) по 16 февраля политика упомянули почти 10,8 миллиона раз, что на 1,3 млн раз чаще, чем Путина, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные «Медиалогии». В ходе исследования учитывались данные «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, форумов и блогов.
До истории с возвращением и последующим арестом Навальный находился на втором месте по количеству упоминаний, а Путин лидировал с большим отрывом.
В среднем в 2020 году оппозиционера упоминали по 1,5 млн раз в месяц, а пик его обсуждаемости (3,7 млн раз) пришелся на сентябрь, когда политика отравили. Для сравнения, Путина упоминали в среднем по 8 млн раз в месяц.
На третьем месте по упоминаниям в соцсетях оказался премьер-министр Михаил Мишустин (235 тысяч раз). Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (229 тысяч раз), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (219 тысяч раз), мэр Москвы Сергей Собянин (219 раз) и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев (154,7 тысячи раз).
Рост упоминаемости Алексея Навального обусловлен не только событиями, происходящими вокруг него (отравление, возвращение в Россию, арест, приговор по делу «Ив Роше» и судебный процесс по делу о клевете в адрес ветерана, протесты и расследование о «дворце Путина»), но и тем, что государственные телеканалы стали массово его упоминать. Ранее госСМИ старались избегать имени оппозиционера.