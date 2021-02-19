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Политика
«Мы сидим, а денежки идут»
19 февраля 2021, 01:08

Власти Эстонии выслали российского дипломата. Москва ответила тем же

Власти Эстонии выслали из страны российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель внешнеполитического ведомства также добавила, что Россия в качестве ответа вышлет эстонского консула

Власти Эстонии выслали российского дипломата. Москва ответила тем же

Власти Эстонии выслали из страны российского дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавила, что Россия в качестве ответа вышлет эстонского консула.

Высланный из Эстонии российский дипломат занимался вопросами культуры и образования. Захарова отметила, что персоной нон грата его объявили без каких-либо на то оснований.

После высылки нашего дипломата посла Эстонии в РФ оперативно вызвали в МИД и объявили ему об ответной высылке сотрудника дипмиссии прибалтийской республики.

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