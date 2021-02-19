Российские олигархи могут избежать введения против них санкций из-за дела Навального
Новые санкции Евросоюза против России, которые планируется ввести из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, не будут затрагивать влиятельных российских бизнесменов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники
Новые санкции Евросоюза против России, которые планируется ввести из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, не будут затрагивать влиятельных российских бизнесменов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Санкции из-за отравления и последующего ареста Алексея Навального могут быть введены против официальных лиц и организаций, которые непосредственно причастны к делу оппозиционера.
Предполагается, что страны Евросоюза могут достичь конкретных договоренностей по антироссийским санкциям 22 февраля, а введение ограничений будет одобрено в начале марта.
Напомним, что соратники Алексея Навального призывали США и Евросоюз ввести санкции не только против чиновников, но и против близких к Кремлю бизнесменов (речь шла о Романе Абрамовиче и Алишере Усманове), а также пропагандистов (например, против Владимира Соловьева, у которого есть вилла в Италии).