Алексея Навального в СИЗО поставили на учет как «склонного к побегу»
Администрация СИЗО «Матросская тишина» поставила политика Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу арестанта. Об этом сообщается в Instagram оппозиционера
Администрация СИЗО «Матросская тишина» поставила политика Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу арестанта. Об этом сообщается в Instagram оппозиционера.
«Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью «Филе рыбы в кляре. Халяль». Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник», - говорится в посте.
Далее Навальному объявили о том, что было принято решение поставить его на профилактический учет как «склонного к побегу».
«Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут», - отметил Алексей Навальный.