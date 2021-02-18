Активистку Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условного срока по делу о «нежелательной» организации
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Анастасию Шевченко к 4 годам условно по делу о сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной на территории России
Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Анастасию Шевченко к 4 годам условно по делу о сотрудничестве с организацией, признанной нежелательной на территории России.
Суд также назначил активистке 4 года испытательного срока. До вступления приговора в законную силу Анастасия Шевченко будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее она находилась под домашним арестом в течение двух лет.
Гособвинение просило суд приговорить Анастасию Шевченко к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Уголовное дело по факту осуществления деятельности нежелательной организации в отношении активистки было возбуждено 21 января 2019 года по доносу переехавшего из Украины Сергея Рулева.
Во время домашнего ареста скончалась дочь Анастасии Шевченко с инвалидностью, которая находилась в интернате, а суд долгое время не разрешал женщине навестить ребенка.