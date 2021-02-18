Мэр Асбеста потребовала от горсовета повышения своей зарплаты за «особые условия работы»
Мэр города Асбеста Свердловской области Наталья Тихонова потребовала у депутатов горсовета увеличения своей зарплаты почти на полмиллиона рублей в год «за особые условия работы». Повышение зарплаты она объяснила требованиями антикоррупционного законодательства
Мэр города Асбеста Свердловской области Наталья Тихонова потребовала у депутатов горсовета увеличения своей зарплаты почти на полмиллиона рублей в год «за особые условия работы». Повышение зарплаты она объяснила требованиями антикоррупционного законодательства.
«Это делается для того, чтобы привести заработную плату высшего должностного лица муниципалитета в соответствие с требованиями по антикоррупционному законодательству», - заявила чиновница в беседе с «Открытыми медиа».
Ранее мэр Асбеста внесла в городскую думу проект решения о повышении заработной платы себе и спикеру парламента Сергею Ларионову. Этот проект предполагает выплату чиновникам надбавки в размере 13 окладов «за особые условия работы», до 3 окладов — за выслугу лет и еще до 1,5 окладов — за доступ к гостайне. Оклады мэра и председателя гордумы составляют по 34 148 рублей.
Заседание городской думы, которое рассмотрит проект этого решения, назначено на 25 февраля. Депутат думы Асбеста Наталья Крылова отметила, что, скорее всего, парламент повышение зарплаты мэру и спикеру одобрит.
«Дело в том, что власть перекупила многих депутатов. В думе коммунистов большинство, но фактически „рулит“ коалиция „Единой России“»,- заявила депутат.