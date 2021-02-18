Российские суды за 40 млн рублей оформили подписку на журнал Европейского суда по правам человека
Аукцион на поставку периодических изданий был объявлен судебным департаментом на следующий день после того, как Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального
Судебный департамент при Верховному суде РФ выделил 40,7 млн рублей на доставку журнала «Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека», сообщают «Открытые медиа».
Аукцион на поставку периодических изданий был объявлен судебным департаментом на следующий день после того, как Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального на основании правила 39 своего регламента. Напомним, что Минюст РФ отказался выполнить требование ЕСПЧ, назвав его «заведомо неисполнимым».
Всего Судебный департамент закупает для судов 2458 комплектов периодического издания «Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека» (по 12 номеров в комплекте) сроком на три года.
Подрядчик по условиям контракта должен обеспечить доставку журнала федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды и управления Судебного департамента каждого региона России.