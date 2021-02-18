18 февраля 2021, 15:56
В Амурской области с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда
В Сковородинском районе Амурской области с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда, который перевозил уголь. В результате аварии «Российские железные дороги» задержали или отменили пять пассажирских составов
Фото: EADaily
В Сковородинском районе Амурской области с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда, который перевозил уголь. В результате аварии «Российские железные дороги» задержали или отменили пять пассажирских составов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщили, что пострадавших в результате схода вагонов нет. Угрозы экологической безопасности также нет.
Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда.
Причины массового схода вагонов с рельсов не установлены.