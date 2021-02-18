Ученые назвали причиной экологической катастрофы на Камчатке свалки с ядовитыми отходами
Ученый химического факультета МГУ и специалисты проекта «Экологика» назвали причиной экологической катастрофы на Халактырском пляже Камчатского края, где погибли тысячи морских организмов, свалки с ядовитыми отходами
Ученый химического факультета МГУ и специалисты проекта «Экологика» назвали причиной экологической катастрофы на Халактырском пляже Камчатского края, где погибли тысячи морских организмов, свалки с ядовитыми отходами. Напомним, что по версии властей причиной гибели млекопитающих стали токсины, которые выделяют водоросли при цветении.
На YouTube-канале основателя «Экологики» Георгия Каваносяна опубликовано расследование о катастрофе на Камчатке. Члены экологической экспедиции установили, что к Халактырскому пляжу стекают подземные воды с двух свалок и одного полигона ядохимикатов.
Всего эксперты проверили 22 объекта, которые находятся в непосредственной близости от места катастрофы, и которые могли привести к таким последствиям. Это полигоны бытовых и опасных отходов, очистные сооружения, а также войсковые ракетные части и склады армии и флота.
В ходе исследования версия об утечки ракетного топлива не подтвердилась. Зато экологи нашли доказательства того, что экологическая катастрофа в Авачинской бухте произошла из-за ненадлежащего контроля за свалками.
В расследовании говорится, что свалки находятся в таком состоянии, что «представляют огромную угрозу экологии Камчатского края и при случае, если сюда привезти опасные отходы». Отходы на полигонах не присыпаются грунтом, из-за чего мусор с них разносится далеко за пределы свалки.
Непосредственно рядом с побережьем находится Козельский полигон ядохимикатов, на котором хранится более 100 тонн опасных веществ. Токсичные вещества с этого полигона экологи обнаружили в образцах воды и грунта с Халактырского пляжа. Специалисты полагают, что на полигоне произошла утечка, которая и привела к катастрофе.
Власти Камчатского края и Росприроднадзор Светланы Радионовой расследование «Экологики» пока не прокомментировали. Ранее чиновники утверждали, что полигоны около пляжа больше не принимают отходы. Однако участники экспедиции выяснили, что за деньги любой желающий может и сейчас свозить туда свои отходы.
Напомним, что еще в октябре 2020 года вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов заявил, что причиной гибели тысяч морских организмов в районе Авачинской бухты стало аномально активное цветение морских водорослей, а с химическим загрязнением катастрофа не связана. Власти также решили остановиться на версии с водорослями.