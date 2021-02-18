Дмитрий Песков назвал актуальной тему лишения гражданства за призывы к введению санкций против России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «весьма актуальной» тему лишения российского гражданства тех, кто призывает Запад вводить санкции против РФ. Ранее с предложением лишать гражданства россиян за призыв к введению санкций выступил режиссер Никита Михалков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «весьма актуальной» тему лишения российского гражданства тех, кто призывает Запад вводить санкции против РФ.
«Подобная инициатива не является пионерской, первым ее высказал предприниматель [Олег] Дерипаска. Наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями - эта тема весьма актуальна. Не берусь предсказать исход этих обсуждений», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.
Ранее с предложением лишать гражданства россиян за призыв к введению санкций выступил режиссер Никита Михалков. Таким образом он прокомментировал призыв соратников Алексея Навального ввести персональные санкции в отношении некоторых чиновников, прокремлевских бизнесменов и пропагандистов.
При этом часть 3 статьи 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Стоит отметить, что представители оппозиции призывают Запад отказаться от введения санкций в отношении целых секторов российской экономики и ввести персональные санкции против чиновников и близких к режиму бизнесменов, которые имеют активы в США и странах Европы. В Кремле же считают, что персональные санкции в отношении, например, Игоря Шувалова, Романа Абрамовича и Владимира Соловьева, равно санкциями против всей российской экономики.