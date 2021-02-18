СКР поздравил подростков с 14-летием напоминанием об уголовном наказании за тяжкие преступления
Следственный комитет России вместе с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы записали видеопоздравление для подростков, которым исполняется 14 лет (возраст наступления уголовной ответственности)
Следственный комитет России вместе с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы записали видеопоздравление для подростков, которым исполняется 14 лет (возраст наступления уголовной ответственности).
В ролике женщина-следователь с тортом в руках и ее коллеги по очереди рассказывая подросткам о разнообразных преступлениях, за совершение которых им теперь грозит уголовная ответственность «как у взрослых». Так, по словам «поздравляющих», подросткам с достижением 14 лет грозит судимость за разбой, изнасилование и убийство.
Одновременно с этим в левом нижнем углу появляется смайлик в форме СК, который подсказывает по какой конкретной статье Уголовного кодекса классифицируется наказание.
«Тебе исполнилось 14 лет. Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса», - говорится в поздравлении.