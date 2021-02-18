Меню
Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
18 февраля 2021, 14:00

Россияне потребовали от главы СКР возбудить уголовное дело против Владимира Соловьева

На портале Change.org появилась петиция на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении телеведущего по факту реабилитации нацизма

Россияне потребовали от главы СКР возбудить уголовное дело против Владимира Соловьева

На портале Change.org появилась петиция на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева по факту реабилитации нацизма.

В своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на канале «Россия 1», телеведущий сравнил оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, причем в пользу последнего.

«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - заявил Соловьев.

«Сочетание „смелый человек“ является суждением, содержащим в себе ярко выраженную позитивную оценку: одобрение, восхищение, признание преимущества, убежденность в этичности и моральности поведения субъекта», - отмечают авторы петиции. Они считают, что слова пропагандиста попадают под статью о реабилитации нацизма.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин уже обратился в генпрокуратуру с требованием проверить высказывание Соловьева.

Материалы по теме
Депутат Валерий Рашкин попросил прокуратуру проверить Владимира Соловьева на предмет реабилитации нацизма
Пропагандист Владимир Соловьев призвал наградить омоновца, ударившего женщину в живот на митинге
Исполнительный директор «Открытой России» подал иск к Владимиру Соловьеву на 5 млн рублей
Сейчас на главной
Поздравляем! Теперь мы можем вас сажать!!
уголовный кодекс
Поздравляем! Теперь мы можем вас сажать!!
Следственный комитет России вместе с Департаментом труда и соцзащиты населения Москвы записали видеопоздравление для подростков, которым исполняется 14 лет (возраст наступления уголовной ответственности)
В Госдуме предложили увеличить отпуска для россиян с ненормированным графиком
трудовой кодекс
В Госдуме предложили увеличить отпуска для россиян с ненормированным графиком
Депутат Исаев отметил, что зачастую работодатели воспринимают такой график как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток, поэтому необходимо увеличить количество отпускных
Путинская ривьера
друзья путина
Путинская ривьера
Лица из ближайшего окружения российского президента скупили землю вокруг резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, известной как «дворец Путина», и построили там не менее роскошные особняки
Рост цен на продукты питания в январе 2021 года назвали рекордным
цены на продукты
Рост цен на продукты питания в январе 2021 года назвали рекордным
По данным аналитической службы FinExpertiza, больше всего за прошедший год подорожал сахарный песок и подсолнечное масло, что вынудило власти принять меры по заморозке цен на эти товары
Народный артист Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет
гибель артистов
Народный артист Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. О кончине актера сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, в котором он служил. Причина смерти Андрея Мягкова пока не сообщается. Дата и место его похорон также неизвестны
На территории «дворца Путина» в Геленджике планируется построить аквапарк
дворец путина
На территории «дворца Путина» в Геленджике планируется построить аквапарк
На территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, который является частью «дворца Путина» (резиденция Прасковеевка), планируется строительство аквапарка
«Здесь все подчинено одной цели — политической пропаганде»
СМИ
«Здесь все подчинено одной цели — политической пропаганде»
Шоу Тиграна Кеосаяна (супруг главного редактора гостелеканала RT - ред.) «Международная пилорама», которое выходит на телеканале НТВ, содержит «язык вражды» и «шутки низкого регистра»
Коллекторы Сбербанка начали использовать технологию распознавания эмоций должников
должники
Коллекторы Сбербанка начали использовать технологию распознавания эмоций должников
Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством «АктивБизнесКонсалт» начал применять в call-центрах новый метод анализа голосов должников
Экономика
«Преданные» за дорого
Правление мэра Сергея Собянина в Первопрестольной, помимо прочего, постоянно ознаменовывается еще и какими-то экстремальными явлениями природы. Не прошло и трех лет, а Москву вновь, как и в 2018-м, накрыли «беспрецедентные» снегопады. Дороги, как водится, стали мегапробками, а дворы – снежными катакомбами с «собачьими» тропками
Из Белоруссии «потекли мозги»
утечка мозгов
Из Белоруссии «потекли мозги»
По данным агентства Bloomberg, действия белорусских силовиков ударили по любимому детищу президента Александра Лукашенко Парку высоких технологий, который является одним из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе
Деньги тратились на зарплаты, а не на борьбу со свалками
РЭО
Деньги тратились на зарплаты, а не на борьбу со свалками
Генпрокуратура выявила чрезмерные расходы на зарплаты сотрудников в Российском экологическом операторе (РЭО), а также отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов
Общество
Госдума приняла законопроект о приоритетном праве детей силовиков на поступление в вузы
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который дает детям сотрудников МВД и Росгвардии приоритет при поступлении в высшие учебные заведения
Власти Москвы пытаются отобрать купленную в ипотеку квартиру
недвижимость
Власти Москвы пытаются отобрать купленную в ипотеку квартиру
Департамент городского имущества Москвы пытается лишить местную жительницу Ирину Дмитриеву и ее 12-летнюю дочерь Марфу с диагнозом «муковисцидоз» (редкое генетическое заболевание) квартиры, которую они купили в ипотеку
Политика
ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленного освобождения Навального
Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что речь идет об освобождении в качестве обеспечительной меры, так как ранее адвокаты пожаловались в Комитет министров Совета Европы на неисполнение российскими властями решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»
Мошенники активировались в Clubhouse
соцсети
Мошенники активировались в Clubhouse
Закрытая социальная сеть Clubhouse по обмену голосовыми сообщениями, доступ в которую возможен только по приглашениям, спровоцировала рост мошенничеств в России. С таким заявлением выступили эксперты по кибербезопасности
Владимир Путин пообещал подумать о введении продуктовых карточек для бедных россиян
продуктовые карточки
Владимир Путин пообещал подумать о введении продуктовых карточек для бедных россиян
Глава государства обещал подумать над этим вопросом, тем более что вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих уже неоднократно обсуждался
Ирина Волк тебе хозяйка
доходы силовиков
Ирина Волк тебе хозяйка
«Открытые медиа» опубликовали расследование об официальном представителе МВД России Ирине Волк, которая может быть связана с московским элитным фитнес-клубом First&Only. Годовой абонемент в этот клуб стоит 100-170 тысяч рублей
Политик и журналист Владимир Кара-Муза обнаружил слежку за собой
владимир кара-мурза
Политик и журналист Владимир Кара-Муза обнаружил слежку за собой
Журналист и политик Владимир Кара-Мурза сообщил о слежке, а расследователи из Bellingcat выяснили, что следовавшая на ним машина принадлежит ФСБ России