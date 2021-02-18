Россияне потребовали от главы СКР возбудить уголовное дело против Владимира Соловьева
На портале Change.org появилась петиция на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении телеведущего по факту реабилитации нацизма
На портале Change.org появилась петиция на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьева по факту реабилитации нацизма.
В своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на канале «Россия 1», телеведущий сравнил оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, причем в пользу последнего.
«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального) не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», - заявил Соловьев.
«Сочетание „смелый человек“ является суждением, содержащим в себе ярко выраженную позитивную оценку: одобрение, восхищение, признание преимущества, убежденность в этичности и моральности поведения субъекта», - отмечают авторы петиции. Они считают, что слова пропагандиста попадают под статью о реабилитации нацизма.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин уже обратился в генпрокуратуру с требованием проверить высказывание Соловьева.