18 февраля 2021, 13:47
В Госдуме предложили увеличить отпуска для россиян с ненормированным графиком
Депутат Исаев отметил, что зачастую работодатели воспринимают такой график как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток, поэтому необходимо увеличить количество отпускных
Депутат Госдумы Андрей Исаев предложил увеличить количество отпускных дней для россиян с ненормированным рабочим графиком.
Согласно действующему законодательству, сотрудники с ненормированным рабочим графиком могут рассчитывать на три дополнительных отпускных дня, сообщает РИА Новости.
Депутат Исаев отметил, что зачастую работодатели воспринимают такой график как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток, поэтому необходимо увеличить количество отпускных. Это заставит начальство задуматься, выгодно ему или невыгодно беспокоить по рабочим вопросам сотрудника в любое время дня.