Власти Испании возобновили уголовное дело в отношении миллиардера Михаила Фридмана
Национальная судебная палата Испании по требованию прокуратуры отменила свое решение о закрытии уголовного дела в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана
Национальная судебная палата Испании по требованию прокуратуры отменила свое решение о закрытии уголовного дела в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана.
Как сообщает издание Deutsche Welle, речь идет о деле, которое было возбуждено еще в 2019 году, и связано с предполагаемой причастностью Михаила Фридмана к разорению корпорации Zed WorldWide. Последняя работала в сфере мобильных приложений и компьютерных игр.
По версии прокуратуры, Михаил Фридмане, будучи партнером Zed WorldWide, «лично контролировал действия, которые привели к банкротству корпорации в 2016 году». После этого корпорация была куплена россиянами за 20 млн евро при его реальной стоимости 1,2 млрд евро.
Испанские власти подозревают российского олигарха в «нелояльном по отношению к партнерам управлении предприятием» (в стране за это предусмотрена уголовная ответственность), умышленном банкротстве и коррупции.