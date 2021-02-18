Друзья Путина обзавелись «дачами» в окрестностях «дворца президента» в Геленджике
Лица из ближайшего окружения российского президента скупили землю вокруг резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, известной как «дворец Путина», и построили там не менее роскошные особняки
Лица из ближайшего окружения российского президента скупили землю вокруг резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, известной как «дворец Путина», и построили там не менее роскошные особняки. Недвижимостью на «путинской ривьере» обзавелись бизнесмены Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, Владимир Колбин, Юрий Ковальчук, Сергей Шишкарев и Александр Ткачев. Еще один давний друг главы государства Аркадий Ротенберг после скандала с «дворцом Путина» объявил себя владельцем этого объекта.
Соседские поместья по самым скромным оценкам стоят десятки миллиардов рублей и тщательно охраняютс.
По данным «Открытых медиа», Геннадий Тимченко и Владимир Колбин официально владеют усадьбой «Дивноморское». Связанное с ними некоммерческое партнерство «Развитие аграрных инициатив» владеет усадьбой через фирмы «Лазурная ягода» и «Апекс-Юг». Напомним, что в расследовании Алексея Навального усадьба «Дивноморское» названа частью «дворца Путина», а один из подрядчиков в разговоре с «Медузой» назвал эту усадьбу «Диминой дачей», имея в виду бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Площадь усадьбы составляет 323 га. На ее территории есть спа-комплекс на с дегустационным домом рядом, современный винный завод и знаменитая аквадискотека (комплекс фонтанов со светомузыкой). Там же планируется строительство аквапарка.
НП «Развитие аграрных инициатив» Тимченко и Колбина через фирмы «Аксис Инвестиции» и «Апекс-Юг» с 2019 года также владеет винодельческим подворьем «Старый Прованс» в селе Криницы. В расследовании Навального говорилось, что для этого комплекса закупались вазы, люстры и туалетный ершик за 700 евро, ставший одним из символов последних протестных акций.
Основной акционер банка «Россия», именуемого также банком «друзей Путина». Юрий Ковальчук имеет в Геленджике дом с газоном и бассейном на крыше, а также гигантским ландшафтным парком на 6 гектар и вертолетной площадкой.
Участок земли и здания на нем принадлежат ООО «Дельфин». Бессменный гендиректор и владелец «Дельфина» Татьяна Дурицкая в 2008-2012 годах возглавляла структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука - ООО «Медиалайн» и ООО «Медиасет», которые входят в состав Национальной медиагруппы.
Есть в Геленджике своя резиденция и у патриарха Кирилла. В здании, украшенном церковными куполами, есть крытый бассейн, а рядом располагаются собственные виноградники. Местные жители пожаловались журналистам, что глава РПЦ оказался очень неудобным соседом. Так, во время его визитов в южную резиденцию в море не выпускают рыбацкие лодки, а прибрежные рестораны заставляют выключать музыку.
Семья Олега Дерипаски арендовала недалеко от «дворца Путина» участок земли площадью 16,5 га сроком на 49 лет. Участком владеет ООО «Перспектива», бенефициарами которого являются кузен миллиардера Павел Езубов и его мать Валентина Дерипаска. Ранее там располагались охотхозяйство «Красная щель» и советская турбаза. У самого олигарха рядом есть еще одна турбаза «Бетта», которую местные жители называют «дачей Дерипаски».
Еще одна турбаза по соседству под названием «Парус» связана с экс-депутатом Госдумы и совладельцем «Трансконтейнера» Сергеем Шишкаревым. Эту базу бизнесмен выкупил у государства еще в 2003 году. Сейчас там находится дом приемов транспортной компании «Дело».
В Геленджике также обнаружился комплекс из коттеджей и бани, связанный с семьей экс-губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Структуры семьи чиновника также владеют винодельней «Шато де Талю».
Журналисты «Открытых медиа» в своем расследовании сообщили, что после визита в каждый из перечисленных «особо охраняемых» объектов, их машины останавливали сотрудники ГИБДД и тщательно досматривали. Это происходило после того, как охранники объектов записывали номера автомобилей журналистов.