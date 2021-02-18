Сотрудники челябинского штаба Алексея Навального стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог 31 января
Сотрудники штаба Алексея Навального в Челябинске Анна Киселева и Александр Копьев стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог во время протестной акции в поддержку оппозиционера 31 января
Сотрудники штаба Алексея Навального в Челябинске Анна Киселева и Александр Копьев стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог во время протестной акции в поддержку оппозиционера 31 января.
Координатор челябинского штаба Артем Яумбаев рассказал «МБХ медиа», что по месту жительства активистов силовики провели обыски, а их самих забрали на допрос. При этом полицейские в нарушение закона на дали Киселевой и Капьеву позвонить родственникам и адвокатам. Силовики предоставили активистам адвоката по назначению, который посоветовал им признать свою вину.
Сейчас все трое сотрудников челябинского штаба находятся в статусе подозреваемых по «дорожному делу». Всего известно о восьми подозреваемых, среди которых администратор чата челябинских сторонников Навального Мария Макарова. В день протестной акции 31 января Макарова и Копьев находились в спецприемнике.