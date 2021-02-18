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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
18 февраля 2021, 11:49

Рост цен на продукты питания в январе 2021 года назвали рекордным

По данным аналитической службы FinExpertiza, больше всего за прошедший год подорожал сахарный песок и подсолнечное масло, что вынудило власти принять меры по заморозке цен на эти товары

Рост цен на продукты питания в январе 2021 года назвали рекордным

Цены на продукты в России в январе 2021 выросли на 7% года по сравнению с январем 2020 году и обогнали инфляцию. Этот рост оказался рекордным за последние 5 лет.

По данным аналитической службы FinExpertiza, больше всего за прошедший год подорожал сахарный песок (на 64%) и подсолнечное масло (на 26,%), что вынудило власти принять меры по заморозке цен на эти товары.

Крупы и бобовые подорожали на 20,8%, куриные яйца - на 18%, плодоовощной продукции - на 16,3%, а макарон - на 12,9%.

Аналитики отметили, что лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.

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