18 февраля 2021, 11:49
Рост цен на продукты питания в январе 2021 года назвали рекордным
По данным аналитической службы FinExpertiza, больше всего за прошедший год подорожал сахарный песок и подсолнечное масло, что вынудило власти принять меры по заморозке цен на эти товары
Цены на продукты в России в январе 2021 выросли на 7% года по сравнению с январем 2020 году и обогнали инфляцию. Этот рост оказался рекордным за последние 5 лет.
По данным аналитической службы FinExpertiza, больше всего за прошедший год подорожал сахарный песок (на 64%) и подсолнечное масло (на 26,%), что вынудило власти принять меры по заморозке цен на эти товары.
Крупы и бобовые подорожали на 20,8%, куриные яйца - на 18%, плодоовощной продукции - на 16,3%, а макарон - на 12,9%.
Аналитики отметили, что лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.