Журналисты нашли минимум 140 «штатных» понятых по «наркотическим» делам
Больше всего «штатных» понятых в количестве 18 человек оказались связаны с УВД по Западному административному округу Москвы, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова по делу о сбыте наркотиков
На московскую полицию работают как минимум 140 «штатных» понятых, которые свидетельствовали в столичных судах по «наркотическим» делам. Понятые должны быть независимыми свидетелями, однако в реальности это либо знакомые сотрудников полиции, либо те, кто сам нарушил закон и теперь зависит от силовиков.
Журналисты «Медузы» и «Важных историй» нашли 142 человека, которые неоднократно привлекались в качестве понятых. Эти люди могли быть судимы по «наркотическим» статьям, находиться под следствием или страдать от наркотической зависимости.
Больше всего «штатных» понятых в количестве 18 человек оказались связаны с УВД по Западному административному округу Москвы, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова по делу о сбыте наркотиков (журналист был отпущен, а полицейские сами оказались на скамье подсудимых). На втором месте оказалось УВД по Восточному административному округу. Там 13 понятых по несколько раз принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях одних и тех же сотрудников.
Некоторое время назад журналист «Коммерсанта» Никита Королев и спецкор «Медузы» Иван Голунов рассказали о закрытых чатах в мессенджере Telegram, где силовики предлагают студентам за деньги поработать понятыми. За это «понятым» платят от одной до трех тысяч рублей. Один из студентов признался, что подрабатывает так уже год и выезжал почти во все УВД Москвы.
В МВД России обещали провести проверку по данному факту, однако о ее результатах пока ничего не сообщалось.