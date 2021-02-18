18 февраля 2021, 10:59
Народный артист Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. О кончине актера сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, в котором он служил. Причина смерти Андрея Мягкова пока не сообщается. Дата и место его похорон также неизвестны
Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. О кончине актера сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, в котором он служил.
Причина смерти Андрея Мягкова пока не сообщается. Дата и место его похорон также неизвестны.
Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. Он закончил Школу-студию МХАТ и поступил на службу в театр «Современник». Самыми известными работами Мягкова в кино стали его роли в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».
В 1986 году Андрею Мягкову присвоили звание народного артиста РСФСР, а в 2019 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.