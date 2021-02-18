На территории «дворца Путина» в Геленджике планируется построить аквапарк
На территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, который является частью «дворца Путина» (резиденция Прасковеевка), планируется строительство аквапарка
На территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, который является частью «дворца Путина» (резиденция Прасковеевка), планируется строительство аквапарка.
Источник «Открытых медиа» предоставил номер телефона человека по имени Деян, который сейчас набирает рабочих. Журналист издания позвонил прорабу под видом соискателя и узнал, что для строительства аквапарка набирают только русских людей без судимости. «Никаких мусульманских имен. Проверкой занимается ФСБ», - заявил прораб, добавив, что работать предстоит на закрытом объекте.
«Можно работать без договора, получая побольше - 250 рублей в час вместо 180 рублей при официальном оформлении. Перед допуском на стройку семь дней будет проверять ФСБ, а еще надо будет сдать тест «на корону»», - сообщил Деян.
По данным издания, с телефонного номера прораба Деяна в августе 2020 году на сайте объявлений Avito.ru была размещена вакансия разнорабочего в Геленджике с оплатой 250 рублей в час. Сейчас это объявление недоступно, но его можно найти через Telegram-бота.
Напомним, что слухи о строительстве «дворца Путина» под Геленджиком на мысе Идокопас появились еще 10 лет назад. Об этом сообщили местные экологи, которые затем подтверглись преследованию. В начале 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр иностранных агентов) выпустил подробный фильм-расследование о тайной резиденции главы государства «Прасковеевка». Стоимость «дворца» в стиле итальянского палаццо с собственным СПА, Ледовым дворцом, аквадискотекой, складом грязи и подземным бункером с выходом к морю оценили в 100 млрд рублей. Кроме того, над дворцом ФСБ России установила бесполетную зону, что еще раз доказывает секретность и важность объекта.
В Кремле связь Владимира Путина с этим дворцом категорически отрицают и даже подыскали ему «владельца» в лице миллиардера и давнего друга президента Аркадия Ротенберга. Последний утверждает, что в Прасковеевке якобы строится апарт-отель.