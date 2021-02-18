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Общество
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18 февраля 2021, 08:21

Общественная коллегия по жалобам на СМИ раскритиковала «Международную пилораму» четы Симоньян-Кеосаян

Шоу Тиграна Кеосаяна (супруг главного редактора гостелеканала RT - ред.) «Международная пилорама», которое выходит на телеканале НТВ, содержит «язык вражды» и «шутки низкого регистра»

Общественная коллегия по жалобам на СМИ раскритиковала «Международную пилораму» четы Симоньян-Кеосаян

Шоу Тиграна Кеосаяна (супруг главного редактора гостелеканала RT - ред.) «Международная пилорама», которое выходит на телеканале НТВ, содержит «язык вражды» и «шутки низкого регистра». Об этом говорится в заявлении Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Эксперты считают, что программа Тиграна Кеосаяна «наносит ущерб репутации российского государства».

С жалобой на «Международную пилораму» в декабре 2020 года обратилась группа студентов журфака МГУ. Первокурсники отметили, что посмотрели несколько выпусков программы в «исследовательских целях» при подготовке к одному из семинаров. Студенты остались недовольны сюжетами программы, поэтому обратились с жалобой в коллегию.

Проведенная экспертиза показала, что  «якобы сатирический характер программы» не может оправдывать «этически недопустимый подход». Более того, никто из экспертов вообще не обнаружил в выпусках «пилорамы» признаков сатиры.

Зато в программе были обнаружены стеб, который носит характер превосходства по отношению к другим, «язык вражды», а также нарушение принципов, базирующихся на уважении человеческого достоинства и на недопустимости дискриминации по национальному признаку, сообщает «Русская служба ВВС».

«Мимикрия под политическую сатиру — слабое прикрытие в данном случае, поскольку у сатиры есть злободневное содержание, которое в исследуемой программе отсутствует. Здесь нет случайных или ошибочно сказанных слов, здесь все подчинено одной цели — политической пропаганде», - заявила эксперт АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр» Ольга Матвеева.

Примечательно, что в состав коллегии по жалобам на прессу входит и Маргарита Симоньян, однако в заседании по «Международной пилораме» она не принимала. На НТВ в свою очередь заявили, что изложенные в жалобе студентов доводы являются необоснованными.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) в своем расследовании о заработках пропагандистов Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна сообщил, что главред RT получает в год по 77 млн рублей в качестве «художественного руководителя» программы «Международная пилорама».

НТВ покупает выпуски «пилорамы» у семейной студии четы Симоньян-Кеосаян «Голд Вижн». При этом съемки программы проходят в офисе государственного телеканала RT.

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