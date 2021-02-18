Регионы Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного ФО признали лучшими для жизни
По данным исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), эти федеральные округа по итогам 2020 года стали лидерами социально-экономического роста
Регионы Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов признаны лучшими для жизни среди всех субъектов Российской Федерации.
По данным исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), эти федеральные округа по итогам 2020 года стали лидерами социально-экономического роста. Эксперты обратили внимание на высокие объемы производства, хорошие заработные платы и достойный прожиточный минимум на Севере, Урале и Дальнем Востоке.
Лидером по социально-экономической устойчивости стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на втором месте оказалась Магаданская область, а на третьем - Чукотка.
Москва заняла только шестое места, а Санкт-Петербург — десятое.
В первую десятку регионов-лидеров также вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Мурманская область.
В исследовании отмечается, что самый высокий уровень средней зарплаты и прожиточного минимума зафиксирован в Магаданской области, самый низкий — в Калужской. При этом наиболее высокий показатель отношения регионального продукта к численности экономически активного населения выявлен в Ненецком АО, а наиболее низкий показатель - в Хабаровском крае.