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18 февраля 2021, 06:50

ФНС предоставит россиянам данные обо всех их покупках на сайте ведомства

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о планах объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит гражданам видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт

ФНС предоставит россиянам данные обо всех их покупках на сайте ведомства

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о планах объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит гражданам видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.

Глава службы Даниил Егоров сообщил, что с марта 2021 года будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что позволит сократить сроки возврата денег до полутора месяцев.

Ведомство планирует объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в личных кабинетах на сайте ФНС и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, которые упрощают гражданам процесс оформление вычетов. Россияне смогут подавать заявления на сайте налоговой службы, без личного визита в инстанцию.

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