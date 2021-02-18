ФНС предоставит россиянам данные обо всех их покупках на сайте ведомства
Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о планах объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит гражданам видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт
Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о планах объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит гражданам видеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт.
Глава службы Даниил Егоров сообщил, что с марта 2021 года будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что позволит сократить сроки возврата денег до полутора месяцев.
Ведомство планирует объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в личных кабинетах на сайте ФНС и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.
Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, которые упрощают гражданам процесс оформление вычетов. Россияне смогут подавать заявления на сайте налоговой службы, без личного визита в инстанцию.