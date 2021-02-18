В Петербурге чиновники решили отвлечь подростков от протеста с помощью лекций и викторин
Администрация Южно-Приморского муниципального округа Санкт-Петербурга проведет несколько мероприятий для подростков, в ходе которых им расскажут об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях. На эти цели чиновники выделили 1,2 млн рублей
Администрация Южно-Приморского муниципального округа Санкт-Петербурга проведет несколько мероприятий для подростков, в ходе которых им расскажут об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях. На эти цели чиновники выделили 1,2 млн рублей.
Согласно техзаданию на организацию профилактических мероприятий для подростков, подрядчик должен будет организовать на территории округа интеллектуальную игру «брейн-ринг» на тему «Экстремизм в молодежной среде». Как минимум три вопроса викторины должны быть посвящены теме предупреждения участия детей в протестной деятельности, в том числе ответственности за участие в несанкционированных массовых протестах.
Победители игры получат флэш-карты на 8 Гб, а также сертификаты на поход в кинотеатр или покупки в спортивном магазине.
Помимо этого, петербургские чиновники готовят для подростков серию интерактивных лекций «Интернет и экстремизм», «Ответственность за безответственность», «Подросток и преступление». Все лекции будут посвящены протестам и ответственности за участие в них.
При этом в одном комплексе с лекцией «Подросток и преступление» руководители муниципального округа предусмотрели проведение трудотерапии дл «устранения агрессии и девиаций у подростков», сообщают «Открытые медиа».