Мэр Симферополя, где продолжаются проблемы с водой, ушла в отставку
В своем аккаунте в Facebook Проценко сообщила, что написала заявление об уходе по собственному желанию. «Дорогие горожане! Спасибо, что были со мной все это время! Благодарю вас за доверие и активность, конструктивную критику и поддержку», - написала чиновница
Глава администрации Симферополя Елена Проценко подала в отставку. В должности мэра города она проработала всего один год и четыре месяца.
В своем аккаунте в Facebook Проценко сообщила, что написала заявление об уходе по собственному желанию. «Дорогие горожане! Спасибо, что были со мной все это время! Благодарю вас за доверие и активность, конструктивную критику и поддержку», - написала чиновница.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Елена Проценко приняла решение уволиться, «оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей».
Исполняющим обязанности мэра Симферополя назначен заместитель главы администрации Валентин Демидов.
Напомним, что Симферополь еще в прошлом году столкнулся с острой нехваткой воды из-за засухи. С целью экономии мэрия приняла решение отключить горячую воду в Симферополе во все дни, кроме субботы и воскресенья, а холодную подавать только по утрам и вечерам.