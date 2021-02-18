Генпрокуратура уличила «мусорного» оператора в чрезмерных расходах на зарплаты
Генпрокуратура выявила чрезмерные расходы на зарплаты сотрудников в Российском экологическом операторе (РЭО), а также отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов
Генпрокуратура выявила чрезмерные расходы на зарплаты сотрудников в Российском экологическом операторе (РЭО), а также отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов.
Напомним, РЭО был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина для того, чтобы курировать мусорную реформу. Цель «мусорного» оператора состоит в создании экономики полного цикла с повышением доли переработки отходов и снижением доли их захоронения. В каждом регионе должны появиться и быть утверждены территориальные схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также выбраны региональные операторы.
Первым гендиректором РЭО стал Денис Буцаев. В ноябре 2019 года он ушел в отставку, а его место занял Илья Гудков. В ноябре 2020 года Буцаев снова возглавил госкомпанию.
В ходе проверки Генпрокуратура выявила двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году. При этом Минприроды дало на это свое согласие. Всего на зарплаты сотрудников за указанный период было направлено 146,6 млн рублей вместо 79,45 млн рублей. В надзорном ведомстве отметили, что зарплатный фонд был увеличен за счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов.
Генпрокуратура также упрекнула Минприроды тем, что за весь период деятельности РЭО ведомство ни разу не проводило проверку и ревизию расходования им средств федерального бюджета.
Также выяснилось, что руководство РЭО проводило «неправомерные» выплаты квартальных премий сотрудникам на общую сумму 76,7 млн рублей. Решение о выплатах этих премий за второй и третий квартал 2019 года было принято в октябре того же года «в отсутствие сэкономленных средств и заработанных средств». Фактически они были выплачены в первом полугодии 2020 года за счет средств федерального бюджета.
В июле 2019 года в Telegram-каналы сообщили, что глава РЭО получает 2,66 млн рублей в месяц. Однако сам г-н Буцуев заявил, что вместе с бонусами он зарабатывает 950 тысяч рублей.
Кроме того, Генпрокуратура пришла к выводу, что до сих пор не принята стратегия развития компании на пять лет. В ведомстве констатировали, что РЭО и Минприроды не принимают необходимые меры по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также предотвращению их вредного воздействия на окружающую среду, сообщает РБК.