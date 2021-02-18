Независимые депутаты Мосгордумы пожаловались в прокуратуру на Людмилу Стебенкову из «ЕР»
Группа депутатов Мосгордумы написала обращение прокурору Москвы Денису Попову, в котором просит проверить слова своей коллеги из «Единой России» Людмилы Стебенковой, которая назвала Алексея Навального «подонком и неофашистом»
Группа депутатов Мосгордумы написала обращение прокурору Москвы Денису Попову, в котором просит проверить слова своей коллеги из «Единой России» Людмилы Стебенковой, которая назвала Алексея Навального «подонком и неофашистом».
Депутат Евгений Ступин сообщил «МБХ медиа», что парламентарии просят дать правовую оценку высказыванию Людмилы Стебенковой на заседании Мосгордумы 17 февраля. Единоросска упрекнула независимых депутатов в том, что они «почему-то защищают неофашиста и подонка Навального».
Стебенкова в ходе заседания МГД прокомментировала заявление телеведущего Владимира Соловьева, который сравнил Алесей Навального с Адольфом Гитлером в пользу последнего, и возмутилась тем, что коммунисты потребовали проверить пропагандиста на предмет реабилитации нацизма.