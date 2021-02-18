Начальнику полиции ХМАО вынесли предупреждение из-за инсценировки протестного митинга в школе
Глава МВД России Владимир Колокольцев наложил дисциплинарное взыскание на руководителя УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамира Сатретдинова. Поводом для дисциплинарного взыскания стал визит силовиков в одну из школ Нижневартовска
Глава МВД России Владимир Колокольцев наложил дисциплинарное взыскание на руководителя УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Дамира Сатретдинова. Поводом для дисциплинарного взыскания стал визит силовиков в одну из школ Нижневартовска, в ходе которой была разыграна сцена нападения участников протеста на правоохранителей.
Начальнику полиции ХМАО вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии «за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений». Аналогичное взыскание получили два высокопоставленных полицейских ХМАО.
Напомним, в школе № 42 в Нижневартовске прошел урок по профориентации с участием сотрудников МВД и Росгвардии. Во время урока старшеклассники в роли протестующих забрасывали силовиков мячами, а затем было проведено «задержание».
Глава МВД России заявил, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям является недопустимым.