Госдума приняла законопроект о приоритетном праве детей силовиков при поступлении в вузы
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который дает детям сотрудников МВД и Росгвардии приоритет при поступлении в высшие учебные заведения
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который дает детям сотрудников МВД и Росгвардии приоритет при поступлении в высшие учебные заведения. Документ подготовили представители «Единой России» Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев.
Согласно действующему законодательству страны, преимущественное право при поступлении в ведомственные вузы есть только у детей военнослужащих, стаж службы которых составляет больше 20 лет, а также у детей граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более.
Авторы законопроекта отметили, что предоставление преимущества при поступлении в вузы детям полицейских и росгвардейцев ликвидирует правовое неравенство.
«Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции», - отметили в «Единой России».