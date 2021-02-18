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Общество
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Москва
18 февраля 2021, 00:05

Власти Москвы пытаются отобрать купленную в ипотеку квартиру у матери ребенка с «муковисцидозом»

Департамент городского имущества Москвы пытается лишить местную жительницу Ирину Дмитриеву и ее 12-летнюю дочерь Марфу с диагнозом «муковисцидоз» (редкое генетическое заболевание) квартиры, которую они купили в ипотеку

Власти Москвы пытаются отобрать купленную в ипотеку квартиру у матери ребенка с «муковисцидозом»

Департамент городского имущества Москвы пытается лишить местную жительницу Ирину Дмитриеву и ее 12-летнюю дочерь Марфу с диагнозом «муковисцидоз» (редкое генетическое заболевание) квартиры, которую они купили в ипотеку. Власти требуют от семьи вернуть жилплощадь в фонд города.

Ирина Дмитриева рассказала «Новой газете», что в 2018 году они с дочерью по предложению бывшего мужа купили через Сбербанк в ипотеку однокомнатную квартиру в Южном Бутово. Эта квартира была в базе Сбербанка «Домклик», куда попадают только проверенные по документам квартиры.

«Ипотеку одобрили на 20 лет. Платить нам ее до старости. Но это была вожделенная однокомнатная квартира в полном нашем владении», - рассказала женщина.

Однако в прошлом году московские власти потребовали от семьи освободить квартиру. В Департаменте городского имущества сообщили, что 10 лет назад они оформили эту жилплощадь с «неким гражданином», который сейчас обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, столичный департамент является потерпевшей стороной, а от Дмитриевых потребовали вернуть городу квартиру.

Сейчас спор мэрии Москвы и семьи Дмитриевых рассматривает Зюзинский райсуд. При этом судью не смущает ни истекший срок исковой давности по первой сделке, ни отсутствие договора между предыдущим владельцем квартиры и департаментом. Кроме того, сделка о покупке квартиры Дмитриевой была проверена и одобрена службой безопасности Сбербанка, предоставившего ипотечный кредит.

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