ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленного освобождения Навального
Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что речь идет об освобождении в качестве обеспечительной меры, так как ранее адвокаты пожаловались в Комитет министров Совета Европы на неисполнение российскими властями решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от российских властей «немедленно» освободить оппозиционера Алексея Навального из-под стражи.
Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что речь идет об освобождении в качестве обеспечительной меры, так как ранее адвокаты пожаловались в Комитет министров Совета Европы на неисполнение российскими властями решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше» (суд признал приговор по делу незаконным).
В регламенте Европейского суда есть статья 39, которую ЕСПЧ применяет в случае, если заявителю необходимы срочные меры защиты. Эти меры заключаются в запрете государству совершать те действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни, здоровью заявителя.
Напомним, что 2 февраля 2021 года российский суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный за то, что оппозиционер не отмечался в комиссии ФСИН. При этом суд проигнорировал тот факт, что политик находился в Германии сначала на лечении, а затем на реабилитации после отравления «Новичком». Причем в Берлин его доставили в состоянии комы.
Накануне Минюст России заявил, что не будет освобождать Навального по требованию Совета Европы.