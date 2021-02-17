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Общество
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17 февраля 2021, 17:05

Эксперты по кибербезопасности сообщили о росте мошенничеств из-за соцсети Clubhouse

Закрытая социальная сеть Clubhouse по обмену голосовыми сообщениями, доступ в которую возможен только по приглашениям, спровоцировала рост мошенничеств в России. С таким заявлением выступили эксперты по кибербезопасности

Эксперты по кибербезопасности сообщили о росте мошенничеств из-за соцсети Clubhouse

Закрытая социальная сеть Clubhouse по обмену голосовыми сообщениями, доступ в которую возможен только по приглашениям, спровоцировала рост мошенничеств в России. С таким заявлением выступили эксперты по кибербезопасности.

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников в беседе с «Коммерсантом» сообщил, что на сайтах бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» опубликованы сотни предложений с продажей приглашений в Clubhouse по цене от 200 до 10 000 рублей. Эксперт объясняет рост такой активности не только с желанием обладателей приглашений заработать, но и с мошенничеством. Авторы многих предложений предлагают покупателям перечислить деньги «без гарантии получения инвайта».

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо отметил, что сейчас Clubhouse доступен только пользователям iPhone, но в магазине приложений Android уже появились десятки его подделок. При этом фейковые приложения могут отслеживать местоположение устройств, получать сообщения из мессенджеров и распространять и вредоносное ПО.

Представитель сервиса «Юла» заявил, что фактов мошенничеств с продажей инвайтов в Clubhouse они не выявили. В «Авито» в свою очередь сообщили, что запретили продажу приглашений в соцсеть, чтобы защитить пользователей сервиса от обмана.

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