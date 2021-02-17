Жена и дочь «отравителя Навального» стали потерпевшими по делу Соболь
В уголовном деле против юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь о проникновении в жилище появились два новых потерпевших. Это жена и дочь сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева, которого называют «отравителем Навального»
В уголовном деле против юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь о проникновении в жилище появились два новых потерпевших. Это жена и дочь сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева, которого называют «отравителем Навального».
На странице Любови Соболь в Facebook опубликованы документы следствия, из которых следует, что теперь потерпевшими по делу проходят Ирина (жена) и Евгения (дочь) Кудрявцевы. Ранее потерпевшей числилась только теща силовика Галина Субботина, которая и написала заявление на Соболь.
Самого Константина Кудрявцева следователи так и не допросили, хотя квартира, куда по версии следствия незаконно проникла Соболь, принадлежит ему на 100%.
«Вместо Кудрявцева по делу признали потерпевшими его тещу, жену и 15-летнего ребенка. При том, что они не только не являются собственниками квартиры, но даже не прописаны в ней. По собственным показаниям жены и ребенка Кудрявцева Любовь Соболь они даже в глаза не видели и не были 21 декабря в квартире», - сообщила юрист ФБК.
В ФБК считают, что такой список потерпевших по делу был сформирован ради выгодной картинки в государственных СМИ, согласно которой оппозиционер Любовь Соболь выступает не против «отравителя Навального», а против «пожилой женщины и матери с ребенком».