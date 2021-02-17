Россияне с рассеянным склерозом пожаловались премьеру на дефицит необходимых лекарств
В России возник дефицит гормональных противовоспалительных лекарств, которые жизненно необходимы для пациентов с рассеянным склерозом. Об этом пациенты сообщили главе правительству Михаилу Мишустину
В России возник дефицит гормональных противовоспалительных лекарств, которые жизненно необходимы для пациентов с рассеянным склерозом. Об этом пациенты сообщили главе правительству Михаилу Мишустину.
В письме на имя премьера, которое опубликовано в группе «Московское общество рассеянного склероза» в Facebook, говорится, что с осени прошлого года жители многих регионов остались без доступа к препаратам с действующим веществом метилпреднизолон (солумедрол, метипред, медрол и другие). Указанные препараты используются в период обострения заболевания и при подготовке к внутривенному введению моноклональных антител.
Авторы обращения отмечают, что в текущем году речь идет уже не о системном дефиците лекарств и перебоях в поставках, а о полном отсутствии препарата.
В обществе рассеянного склероза предположили, что ситуация связана с «ажиотажным спросом» на фоне эпидемии коронавируса, либо с нехваткой финансирования лекарственного обеспечения пациентов с хроническими заболеваниями.
Авторы письма отмечают, что пациенты с рассеянным склерозом крайне нуждаются в обеспечении метилпреднизолоном и просят премьер-министра решить проблему.