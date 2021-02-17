Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 5 годам условно по делу о растрате денег «Роснефти»
Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном ФО Виктора Ишаева по делу о растрате 7,5 млн рублей, которые принадлежали госкомпании «Роснефть»
Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном ФО Виктора Ишаева по делу о растрате 7,5 млн рублей, которые принадлежали госкомпании «Роснефть».
Суд назначил Виктору Ишаеву 5 лет условно и взыскал с него 7,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. Гособвинение просило суд приговорить бывшего чиновника к 7 годам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который ранее занимал должность главы представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, получил 3 года условно и штраф в 400 тысяч рублей.
Согласно материалам следствия, с 2014 по 2019 год Виктор Ишаев совершил растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих НК «Роснефть». Он посодействовал заключению договоров об аренде помещений по завышенной цене под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае. Директором этого представительства был Геннадий Кондратов.