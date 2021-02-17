17 февраля 2021, 14:59
Владимир Путин возглавит список «ЕР» на выборах в Госдуму, если рейтинг партии упадет еще больше
Напомним, что Владимир Путин возглавлял общефедеральный список «Единой России» только на выборах в Госдуму в 2007 году. На последующих выборах список партии власти возглавлял Дмитрий Медведев
Президент Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму, если рейтинг партии власти упадет еще ниже.
«Сейчас никакой кризисной ситуации в партии и у партии нет, стартовые позиции перед выборами уверенные, а Путин во главе списка - это крайняя мера», - сообщил источник Znak.com.
Напомним, что Владимир Путин возглавлял общефедеральный список «Единой России» только на выборах в Госдуму в 2007 году. На последующих выборах список партии власти возглавлял Дмитрий Медведев. Более того, в связи с резким падением рейтинга «ЕР» (особенно после повышения пенсионного возраста) Владимир Путин старался меньше ассоциироваться у россиян с партией власти.