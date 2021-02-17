Московская полиция проводит проверки в фирмах, чьи руководители участвовали в протестных акциях
Управление по экономической безопасности ГУ МВД по Москве запросило данные о работе за последние три года у компаний, чьи руководители участвовали в протестных акциях и были задержаны
Управление по экономической безопасности ГУ МВД по Москве запросило данные о работе за последние три года у компаний, чьи руководители участвовали в протестных акциях и были задержаны.
Организация «Апология протеста» сообщает, что запросы с данными о своей деятельности получили как минимум четыре столичные компании. Силовики потребовали от фирм предоставить учредительные документы, выписки со счетов, сведения об имуществе и расписания сотрудников в 2017–2020 годах.
Проверки проводятся в рамках закона о полиции и об оперативно-разыскной деятельности. Запрашивают большой массив документов о текущей деятельности. В московской полиции ссылаются на Налоговую службу как инициатора проверок.
В полиции при этом никак не объясняют тот факт, что внеплановые проверки проводятся только в компаниях, чьи руководители были задержаны на протестных акциях в поддержку Алексея Навального.
Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что в стране никого за политические убеждения не преследуют. Однако действия силовиков слова главы государства опровергают.