17 февраля 2021, 13:50
Владимир Путин пообещал подумать о введении продуктовых карточек для бедных россиян
Глава государства обещал подумать над этим вопросом, тем более что вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих уже неоднократно обсуждался в правительстве
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главами думских фракций в целом одобрил предложение о введении продуктовых талонов для малоимущих граждан.
Глава государства обещал подумать над этим вопросом, тем более что вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих уже неоднократно обсуждался в правительстве.
«Точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это не так актуально, как было в разгар эпидемии», - заявил президент.
В конце прошлого года сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов готовят законопроект о продуктовых сертификатах. По задумке парламентариев, продуктовые карточки будут получать граждане с доходом меньше прожиточного минимума.