Авиаперелеты полпредов президента обойдутся бюджету в 161 млн рублей
Российские власти выделили 161,2 млн рублей из бюджета на авиаперевозки восьми полномочных представителей президента Владимира Путина в федеральных округах
Российские власти выделили 161,2 млн рублей из бюджета на авиаперевозки восьми полномочных представителей президента Владимира Путина в федеральных округах.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, дороже всего бюджету обойдутся перелеты полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева. На него потратят 59,2 млн рублей. При этом чиновник сможет пользоваться тремя воздушными суднами: самолетами Falcon 900 и Boeing 737, а также вертолетом Ми-8, сообщает "МБХ медиа".
На авиаперевозку полпреда в Южном ФО Владимира Устинова потратят 30 млн рублей. В его распоряжении находятся самолеты Ту-134 и Ту-154, а также вертолет Ми-8.
На третьем месте по сумме затрат на перелеты оказался полпред в Северо-Кавказском ФО Юрий Чайка. Его перевозка на самолетах Hawker 850, Ту-134 и Falcon 7X обойдется бюджету в 23 млн рублей.
Перевозка полпреда в ЦФО Игоря Щеголева обойдется в 13 млн рублей, полпреда в СФО Сергея Меняйло – в 11 млн рублей, полпреда в ПФО Игоря Комарова – в 10 млн рублей, полпреда в СЗФО Александра Гуцана – в 9 млн рублей, а полпреда в УФО Николая Цуканова – в 6 млн рублей.
Подрядчиком по данному госконтракту стало предприятие по поставкам продукции (ФГУП ППП), подведомственное Управлению делами президента.