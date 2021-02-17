«Открытые медиа» назвали пресс-секретаря МВД Ирину Волк «хозяйкой» элитного московского фитнес-клуба
«Открытые медиа» опубликовали расследование об официальном представителе МВД России Ирине Волк, которая может быть связана с московским элитным фитнес-клубом First&Only. Годовой абонемент в этот клуб стоит 100-170 тысяч рублей
«Открытые медиа» опубликовали расследование об официальном представителе МВД России Ирине Волк, которая может быть связана с московским элитным фитнес-клубом First&Only. Годовой абонемент в этот клуб стоит 100-170 тысяч рублей.
По данным издания, совладельцем спортивного клуба First&Only стал 74-летний актер Алексей Золотницкий. Его сын Филипп Золотницкий приходится близким другом генерал-майору МВД Ирине Волк. После смены владельцев клуба ее представили сотрудникам как новую хозяйку заведения.
Клуб First&Only занимает два нижних этажа жилого дома бизнес-класса «Алиса» на Иваньковском шоссе. Этот ЖК был построен в 2003 году девелоперской компанией «Крост» прямо у парка Покровское-Стрешнево. Клуб площадью 5 тысяч кв.м открылся в 2007 году, а «Крост» инвестировал в него 30 млн евро.
В мае 2018 года помещения фитнес-клуба перешли от «Кроста» к Алексею Золотницкому, Наталье Владимировой и Владимиру Крутееву. Последний является учредителем компании, управляющей клубом и владеющей торговой маркой First&Only.
Информации о деятельности Натальи Владимировой нет, зато про Владимира Крутеева известно, что ранее он возглавлял муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» в Электростали, а потом работал в московском Росреестре. В качестве сотрудника государственного ведомства Крутеев подавал очень скромные декларации с годовым доходом менее миллиона рублей в год. При этом у него уже тогда был дом в Черногории, участок на Рублевском шоссе Московской области и автомобиль Mercedes Bens AMG за 4 млн рублей, сообщает «Проект».
Алексей Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса в картине «Десять негритят», но больше всего он востребован как актер дубляжа. В 2018 году его имя неожиданно оказалось в списке владельцев элитного фитнес-клуба. По данным «Открытых Медиа», это было сделано в интересах сына актера Филиппа Золотницкого (генерал-майор таможенной службы) и его подруги Ирины Волк.
Источники издания сообщают, что после смены владельцев генерал-майора МВД России Ирину Волк представили персоналу клуба как «хозяйку» учреждения. В пресс-службе МВД заявили, что у Волк нет доли в First&Only, а сама она от комментариев отказалась.
Отметим, что Ирина Волк недавно упоминалась в статье издания «Важные истории». В этой публикации говорилось, что Росреест засекретил данные об активах высокопоставленных силовиков. Ирина Волк оказалась в их числе.
Так, в базе ЕГРН оказалась засекречена информация об участке площадью 1200 кв. м в дачном поселке «Белые росы» под Можайском. Эта земля пропала из публичной базы Росреестра и с кадастровой карты. По архивным данным ЕГРН, этим участком владел отец Ирины Волк.