Миллиардер Роман Абрамович решил заняться гостиничным бизнесом в Карелии и Геленджике
Миллиардер Роман Абрамович решил заняться гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии. Бизнесмен уже зарегистрировал компании, которые займутся развитием отелей в этих местах
Миллиардер Роман Абрамович решил заняться гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии. Бизнесмен уже зарегистрировал компании, которые займутся развитием отелей в этих местах.
В начале февраля 2021 года Роман Абрамович учредил два новых юридических лица — «УК „Юг Эстейт“» и ООО «УК „Норд Эстейт“». В качестве основного вида их деятельности указано управление недвижимостью.
Как сообщает «КоммерсантЪ», миллиардер очень интересовался созданием в Геленджике люксового гостиничного актива с виноградником. В том числе он планировал приобрести компанию «Шато де Талю», которая контролируется супругой бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.
В Карелии компания Романа Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера и планирует построить там дом для собственных нужд бизнесмена, а также высококлассный рекреационный комплекс, который будет работать как база отдыха.