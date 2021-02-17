Российские туроператоры попросили отменить для них налоги и взносы
Так, организация предлагает в качестве срочной меры поддержки туристической отрасли отменить в 2021 году налоги и взносы для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Речь идет о налоге на прибыль, взносах в ПФР, ФСС и ФОМС
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко пакет предложений по поддержке российской туристической отрасли.
Так, организация предлагает в качестве срочной меры поддержки туристической отрасли отменить в 2021 году налоги и взносы для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Речь идет о налоге на прибыль, взносах в ПФР, ФСС и ФОМС, уточняет «Вестник АТОР».
В ассоциации считают, что в отличие от остальных отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, туроператоры по итогам 2020 года остались не только с «недополученной прибылью», но и с неисполненными обязательствами перед клиентами. При этом выполнение этих обязательств требует значительных финансовых средств, которые отсутствуют у туроператоров из-за продолжения пандемии и закрытых границ.
В АТОР заявили, что отмена налогов и взносов будет способствовать исполнению поручения президента РФ о полном восстановлении рынка труда к концу 2021 года. Это позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе.
Также организация просит ввести с 2022 по 2025 год налоговые льготы для туроператоров - по аналогии со льготами, введенными для IT-отрасли. Речь идет о снижении взносов туроператоров в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС — до 7,6% вместо 30-15%, действующих сейчас, снижении налога на прибыль до 3% и снижении НДС до 7%.