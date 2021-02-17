СКР возбудил дело против сотрудников Московского политеха по факту хищения средств на допобразование
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников Московского политехнического университета. Дело связано с хищением денежных средств, выделенных на дополнительное образование пожилых граждан
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников Московского политехнического университета. Дело связано с хищением денежных средств, выделенных на дополнительное образование пожилых граждан.
Согласно материалам следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Московского политеха подделывали отчетность по программам дополнительного обучения людей предпенсионного возраста и получали за невыполненные услуги бюджетные деньги от союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Worldskills Russia)». Речь идет о сумме в 3,6 млн рублей.
В университете был составлен список из 47 слушателей предпенсионного возраста, якобы прошедших обучение, сдавших зачеты и получивших свидетельства о профессии. В реальности же никакого дополнительного образования граждане не получили.
Уголовное дело было возбуждено на основании проверки, проведенной сотрудниками ФСБ.
По данным РБК, договор между университетом и Worldskills Russia был заключен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». При этом в Worldskills Russia сообщили, что у них нет информации о возбуждении уголовного дела.