Координатор иркутского штаба Навального покинул Россию из-за уголовного преследования
В соответствии с решением суда Беспалову нельзя покидать Иркутск, посещать митинги и любые другие публичные мероприятия, а также надо постоянно отмечаться в полиции
Координатор штаба Алексея Навального в Иркутской области Сергей Беспалов покинул Россию.
Активист рассказал изданию «Сибирь. МБХ медиа», что из страны он решил уехать в связи с решением суда, который ограничил его свободу на 2 года и 8 месяцев по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
В соответствии с решением суда Беспалову нельзя покидать Иркутск, посещать митинги и любые другие публичные мероприятия, а также надо постоянно отмечаться в полиции.
«Получил решение суда первой инстанции, понял, что в таком формате приговора работать не смогу, посадят быстро, а за год на свободе я сделаю больше, чем за год в тюрьме. После апелляции приговор вступит в силу, там вообще не выедешь из Иркутска никуда», - сообщил Сергей Беспалов.
Активист станется в Стамбуле как минимум до конца апелляции по своему уголовному делу. При этом Беспалов сообщил, что не собирается возвращаться к посту координатора штаба. «Пара сердечных приступов как бы намекают, что можно легко добороться до инфаркта, а это мне надо меньше всего», - заявил оппозиционер.
Дело против координатора иркутского штаба Алексея Навального было возбуждено из-за его конфликта с активисткой прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) Ириной Радзиевской. Защита предоставила суду видеозапись, из которой следует, что Радзиевская сама провоцировала конфликт, тогда как Беспалов просил ее уйти.