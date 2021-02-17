Суд признал экс-губернатора Виктора Ишаева виновным в растрате денег компании «Роснефть»
Замоскворецкий райсуд Москвы признал виновным в растрате 7,5 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента в Дальневосточном ФО 72-летнего Виктора Ишаева
Замоскворецкий райсуд Москвы признал виновным в растрате 7,5 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента в Дальневосточном ФО 72-летнего Виктора Ишаева.
Чиновник признан виновным в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Суд еще не огласил резолютивную часть решения по делу Ишаева, однако представитель гособвинения в ходе прений сторон просил приговорить его к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Виктор Ишаев назвал свое уголовное преследование заказным, а дело сфабрикованным, сообщает ТАСС.
По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Виктор Ишаев организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих нефтяной компании «Роснефть». Он содействовал подписанию договоров по завышенной цене об аренде помещений под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов.
Дело против Ишаева было возбуждено по результатам проверки, проведенной службой безопасности «Роснефти». При этом дочь бывшего губернатора выплатила госкомпании всю сумму в счет возмещения ущерба.