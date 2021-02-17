17 февраля 2021, 10:35
В ФСБ сообщили о задержании группы исламистов, готовящих теракты на Северном Кавказе
Сотрудники ФСБ России задержали группу исламистов, которые готовили теракты в республиках Северного Кавказа. Силовики изъяты у боевиков пояс смертника, несколько взрывных устройств, пулемет и автомат
Сотрудники ФСБ России задержали группу исламистов, которые готовили теракты в республиках Северного Кавказа. Силовики изъяты у боевиков пояс смертника, несколько взрывных устройств, пулемет и автомат.
Спецоперация проводилась в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесской республике. Представитель ФСБ сообщил РИА новости, что в ходе операции были задержаны 19 участников запрещенной в России террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».
Найденные у исламистов бомбы и оружие были спрятаны в тайнике в лесу.