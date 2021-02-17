Политик и журналист Владимир Кара-Муза обнаружил слежку за собой
Журналист и политик Владимир Кара-Мурза сообщил о слежке, а расследователи из Bellingcat выяснили, что следовавшая на ним машина принадлежит ФСБ России
Журналист и политик Владимир Кара-Мурза сообщил о слежке, а расследователи из Bellingcat выяснили, что следовавшая на ним машина принадлежит ФСБ России.
Кара-Мурза рассказал The Insider, что люди в штатском сначала следовали за ним на автомобиле, а затем спустились за политиком в метро. Подозрительные лица также подсаживались и за соседние столики в кафе.
По данным Bellingcat, преследовавший журналиста автомобиль закреплен за ФСБ, а его госномер не отображается в доступных базах ГИБДД.
Напомним, что ранее Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором говорится о причастности «отравителей» Алексея Навального из ФСБ к двум отравлениям Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. Политик на основании этого расследования потребовал от Следственного комитета возбуждения уголовного дела.