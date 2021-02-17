Российские производители попросили повысить цены на яйца и мясо курицы на 10%
Производители ссылаются на массовое распространение птичьего гриппа, существенное сокращение поголовья, а также подорожание кормов, витаминов и минеральных добавок
Россиян предупредили о подорожании мяса курицы и яиц вслед за повышением цен на колбасные изделия.
Источник «Известий» на розничном рынке сообщил, что яйца и мясо птицы подорожают на 10%. Сейчас птицефермы предлагают торговым сетям пересмотреть условия договоров в сторону увеличения закупочных цен.
Производители ссылаются на массовое распространение птичьего гриппа, существенное сокращение поголовья, а также подорожание кормов, витаминов и минеральных добавок.
Торговые сети с аргументами производителей согласились и уведомили об этом Минпромторг.
Заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова пояснила, что в 2020 году себестоимость продукции выросла на 20-25%, однако изготовители «держали» отпускную цену без изменений.
Накануне российские мясопереработчики попросили ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясную продукцию на 15%. Однако в Минсельхозе на это заявили, что из-за перенасыщения рынка в начале текущего года цены на свинину и мясо птицы упали, так что оснований для повышения закупочных цен нет.