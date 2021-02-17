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Санкт-Петербург
17 февраля 2021, 07:47

В Петербурге мундепы предложили привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального округа «Гавань» предложили губернатору Александру Беглову привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега

В Петербурге мундепы предложили привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега

В Санкт-Петербурге депутаты муниципального округа «Гавань» предложили губернатору Александру Беглову привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега.

Замглавы муниципального округа Сергей Кузин заявил порталу Znak.com, что в северной столице дела с уборкой снега обстоят очень плохо, из-за чело на дорогах возникают аварии, пробки, а пешеходы с трудом перемещаются.

Муниципальный депутат отметил, что снегоуборочная техника решила бы сложившуюся проблему, если бы городские власти использовали ее по прямому назначению, а не для «перекрытия улиц во время мирных акций».

Также Кузин предложил привлечь к уборке снега сотрудников Росгвардии, отметив, что «лопаты лучше дубинок».

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