В Петербурге мундепы предложили привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега
В Санкт-Петербурге депутаты муниципального округа «Гавань» предложили губернатору Александру Беглову привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега
В Санкт-Петербурге депутаты муниципального округа «Гавань» предложили губернатору Александру Беглову привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега.
Замглавы муниципального округа Сергей Кузин заявил порталу Znak.com, что в северной столице дела с уборкой снега обстоят очень плохо, из-за чело на дорогах возникают аварии, пробки, а пешеходы с трудом перемещаются.
Муниципальный депутат отметил, что снегоуборочная техника решила бы сложившуюся проблему, если бы городские власти использовали ее по прямому назначению, а не для «перекрытия улиц во время мирных акций».
Также Кузин предложил привлечь к уборке снега сотрудников Росгвардии, отметив, что «лопаты лучше дубинок».